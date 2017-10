É uma das melhores surfistas da atualidade e está por estes dias em Portugal a competir no Cascais Women’s Pro. Quando não está com uma prancha, a australiana, número 1 do ranking mundial, tem aproveitado para conhecer melhor o nosso país. Sem ondas para surfar, mas com muito para ver, Sally Fitzgibbons tem partilhado nas redes sociais alguns dos locais por onde tem passado, como a marina de Cascais. "Super cool", descreveu a surfista, que não escondeu o entusiasmo por estar em Portugal. "A beleza de uma manhã", escreveu, antes de apanhar uma onda em Carcavelos.