Eduardo Salvio e Magali Aravena não deixaram passar o Dia dos Namorados em branco e escreveram mensagens carinhosas no Instagram. "Feliz Dia de S. Valentim, amor. És o melhor da minha vida. Amo-te", frisou o jogador do Benfica. Temos as nossas pequenas coisas e essas são as que mais amamos", referiu a ex-modelo.