Andreas Samaris marcou, no domingo, o segundo golo do Benfica na vitória frente ao Rio Ave, por 3-1, para a Liga. E o futebolista grego festejou de forma bem especial o pontapé certeiro. Em frente às câmaras de televisão formou com os dedos a letra A, que será a inicial do nome da filha – vai nascer no início de 2018 –, com o mesmo nome da mãe do internacional grego, Aggeliki. Um momento feliz para o craque tanto dentro como fora das quatro linhas...