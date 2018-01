Os rumores já tinham meses mas agora não há dúvidas. Feliciano López tem novo amor. A ‘Hola’ apanhou a modelo alemã Sandra Gago, de 22 anos, a namorar com o tenista, de 36, em Camp Nou, no El Clasico, e até tem fotografias dos momentos. O 36.º classificado do ranking ATP nunca tinha assumido qualquer relação desde o divórcio, no início do ano passado, com Alba Carrillo, que, curiosamente, era também manequim.