Iker Casillas cumpriu o 100.º encontro com a camisola do FC Porto esta quarta-feira, durante o clássico com o Sporting. O guarda-redes esteve em bom plano, mas a sua companheira, Sara Carbonero, não parece ter estado tão bem. Pelo menos para os seus seguidores nas redes sociais. A beleza da jornalista, modelo e empresária nunca passa despercebida e as câmaras fizeram questão de dar conta da sua presença. No entanto, o facto de "estar mais centrada no telemóvel do que no jogo do seu marido" acabou por fazer com que os fãs lhe fizessem alguns reparos.