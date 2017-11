Um passeio pelo Douro com paragem para um almoço tipicamente português. Foi assim que Sara Carbonero e Iker Casillas aproveitaram o dia solarengo que se fez sentir ontem no norte do nosso país. Depois de uma volta de barco e de desfrutarem da vista, o casal fez uma paragem para comer a típica sardinha assada. A mulher do guarda-redes do FC Porto adorou, certamente, a experiência. É que partilhou vários InstaStories das paisagens por onde passou e, claro, fez referência ao almoço... Refira-se que a imprensa espanhola adiantou que a jornalista pode estar à espera do terceiro filho.