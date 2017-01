Depois do Natal e da passagem de ano, continuam as celebrações na casa de Sara Carbonero e Iker Casillas. Isto porque o filho mais velho do casal, Martín, completou 3 anos na terça-feira. A jornalista é uma mãe babada e no Instagram deixou uma mensagem ao menino: dedicou-lhe a música ‘I lived’ dos One Republic e publicou uma imagem muito ternurenta de Martín a preparar a festa. Refira-se que na noite de Ano Novo, Sara Carbonero partilhou pela primeira vez na mesma rede social o rosto do filho mais novo, Lucas, de 7 meses, referindo que foi o "melhor de 2016".



