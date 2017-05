Sara Carbonero visitou o Hospital de São João, no Porto, e conheceu a história de dezenas de crianças que estão internadas naquela unidade hospitalar com doenças oncológicas. E a mulher de Iker Casillas não conseguiu controlar as emoções durante a visita. "Foi um dia encantador. O tempo que passei com os meninos foi das melhores coisas que me aconteceu desde que cheguei ao Porto", afirmou, feliz e emocionada, Sara Carbonero. A jornalista ainda teve uma surpresa da Tuna da Faculdade de Medicina do Porto, que lhe fez uma serenata...



