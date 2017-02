"Voltaria mil vezes a esta cidade". É com estas palavras que Sara Carbonero se mostra rendida a Londres. A mulher de Iker Casillas esteve a assistir à Semana de Moda da capital inglesa, nomeadamente ao desfile com as propostas da Burberry, e prolongou a estada por mais uns dias na terra de Sua Majestade. A jornalista espanhola terá deixado ontem Londres para estar hoje na Invicta, já que a equipa que o marido defende tem um importante desafio pela frente. Depois de Inglaterra, Carbonero está de olho no jogo do Dragão entre FC Porto e Juventus para a Champions.



Temas Jogo da Vida