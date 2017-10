Quem o diz é a revista espanhola ‘Semana’. A publicação avança que Sara Carbonero e Iker Casillas poderão ser pais pela terceira vez. Os rumores de uma nova gravidez começaram a surgir depois de a empresária e blogger, de 33 anos, aparecer ao lado do guarda-redes do FC Porto na gala Dragões de Ouro com um vestido que deixava ver uma pequena barriga. Curiosamente, segundo o ‘Correio da Manhã’, Casillas e Carbonero mudaram de casa e vivem num novo apartamento na zona da Foz do Douro. Recorde-se que o casal já tem dois filhos, Martim, de três anos, e Lucas, de um.