O ano novo já começou e Sara Carbonero, como tantas outras pessoas, já traçou alguns dos objetivos que quer cumprir em 2017. Um deles passa por não andar sempre a correr e a fazer as coisas com mais calma. "Este ano quero ter uma agenda e organizar bem as tarefas", escreveu a mulher de Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, no seu blogue. O desporto também está na lista. "Outra coisa que gostava de melhorar é o exercício físico. Deve ser fácil cumprir este propósito. Não faço nada", admitiu Carbonero, que antes de engravidar de Lucas praticava pilates. Revelou ainda que este ano quer "usar menos o telemóvel". Será que consegue cumprir os objetivos?



Temas Jogo da Vida