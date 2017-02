"Motivada", é assim que se sente Sara Carbonero agora que voltou a mergulhar nos livros. A mulher de Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, contou no seu blogue que voltou a estudar e confessou que já não é a aluna que era antes. "Agora, como na maioria das coisas na vida, não é igual fazê-lo como há 12 anos. Antes tinha uma boa memória, não me custava memorizar as coisas e agora... sinto-me como a Dory à procura do Nemo", admitiu, feliz por regressar aos estudos. "Nunca é tarde de mais", destacou.



