Sara Carbonero aterrou ontem no Porto, depois de ter passado alguns dias no Senegal numa viagem humanitária com a unicef. A mulher de Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, viu de perto as dificuldades que a população deste país enfrenta, desde a fome à falta de alfabetização, e não pensou duas vezes na hora de arregaçar as mangas para ajudar. Sara Carbonero descreve esta viagem como uma "experiência muito enriquecedora"