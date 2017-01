"A rua Miguel Bombarda é visita obrigatória no Porto." O conselho é de Sara Carbonero, que nos últimos dias tem partilhado imagens e vídeos do que viu quando se passeou no início desta semana por esta zona da cidade. A mulher do guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, diz-se "encantada" por esta rua, que faz parte do quarteirão das artes da Invicta. É que por aqui respira-se cultura e a criatividade está à solta. Basta olhar para as paredes dos edifícios desta rua, onde as pinturas ganham protagonismo, e visitar as galerias de arte que existem nesta zona da cidade portuense, cuja visita também é recomendada pelo ‘New York Times’.



