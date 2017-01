Novo ano, novos desafios. Sara Carbonero quer que 2017 seja um ano diferente e, para isso, seguiu os conselhos de Vanesa Lorenzo, mulher do antigo futebolista Carles Puyol. A jornalista vai, então, iniciar-se no yoga e para aprender algumas técnicas está a ler o livro que a amiga lançou recentemente, intitulado de ‘Yoga, um estilo de vida’. "Se depois de ler este livro, onde está tudo tão bem explicado e tem fotos tão bonitas, não me animo a praticar yoga, acho que mais nada o vai conseguir", escreveu nas redes sociais a mulher de Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto.



