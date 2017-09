Em viagem humanitária, Sara Carbonero está no Senegal com um grupo de voluntários da Unicef. Mãe de dois rapazes, a mulher de Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, está a ter conhecimento no terreno das dificuldades que as populações nesta região do Globo enfrentam, nomeadamente na área da maternidade e infância. Carbonero tem acompanhado igualmente os programas que a Unicef tem implementado no Senegal. Uma viagem que é um alerta para problemas como a fome e a falta de alfabetização que afetam as crianças dos países africanos...