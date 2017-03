Já aqui lhe dissemos que Sara Carbonero é uma apaixonada pelo Porto, cidade onde vive desde que o marido Iker Casillas começou a defender a baliza dos azuis e brancos, na época 2015/2016. E são várias as ‘declarações de amor’ da espanhola à Invicta. A última é sobre o rio Douro. A jornalista espanhola partilhou um instante do seu dia de sábado a conhecer melhor o Douro aos mais de um milhão de fãs que a seguem no Instagram. Foi a primeira vez que Carbonero andou de barco no rio que banha a cidade do Porto e ficou rendida. "Muito recomendável", salientou.



