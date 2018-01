A eliminação do Real Madrid na Taça do Rei frente ao Leganés, na quarta-feira, não deixou ninguém isento de culpas, pelo menos na cabeça dos adeptos madridistas. Que o diga a namorada de Isco, Sara Sálamo , que viu o seu Instagram invadido por pessoas que a culpam pelo momento de menor fulgor do seu companheiro. "Andas a secar o Isco", referem. Mais bem-dispostos andam os adeptos rivais, que também não deixaram de dar a sua opinião. "Diz ao Isco para vir para o Barcelona que o Zidane não o quer", lê-se num dos comentários.