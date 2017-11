Depois das emoções fortes do desfile do ano, o da Victoria’s Secret, em Xangai, Sara Sampaio voou para a Tailândia. E não o fez sozinha. A portuguesa está na companhia de outros ‘anjos’ da marca de lingerie a desfrutar de uns dias de descanso, tendo como pano de fundo as paisagens deslumbrantes deste destino do Sudeste Asiático. A modelo, de 26 anos, tem partilhado imagens das férias nas redes sociais, onde deu a conhecer um santuário para elefantes, o Phuket Elephant Sanctuary, e aproveitou para fazer um apelo: "Se alguma vez vieres à Tailândia... por favor, não montes [os elefantes] nem apoies o turismo que prejudica estas belas criaturas."