Sara Sampaio foi uma das grandes estrelas que desfilou esta semana no Haute Couture Week, em Paris, mas já foi ‘obrigada’ a despedir-se da capital francesa. Depois de arrasar nas passerelles, a modelo da Victoria’s Secret abandonou a cidade dos sonhos ontem de manhã e fez questão de partilhar a sua tristeza. "Demasiado cedo. Adeus Paris", escreveu no Instagram. A portuguesa esteve em destaque na quarta-feira, ao entrar em palco com um vestido bastante decotado, que lhe valeu inúmeros elogios nas redes sociais. Há dois dias, Sara Sampaio também fez furor com uma peça de roupa encarnada bastante original. "Não faço ideia do que é isso, mas estás com bom aspeto", comentou um dos seus seguidores. A mulher de Dani Alves, Joana Sanz, também foi uma das muitas estrelas que pisaram as passerelles parisienses nos últimos dias.