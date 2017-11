Começou ontem, em Lisboa, a Web Summit, a maior conferência tecnológica do Mundo. E várias estrelas internacionais deslocam-se ao nosso país para falar sobre o seu percurso profissional e não só... Sara Sampaio fará, na próxima quinta-feira, uma palestra onde vai discutir a indústria da moda, mais precisamente como é a sua profissão na atualidade e o ativismo entre as celebridades. Por enquanto, o ‘anjo’ da Victoria’s Secret está em Nova Iorque, EUA, onde prepara o desfile da marca de lingerie que vai acontecer já no próximo dia 28, em Xangai, na China. Mas em breve vai voar para Portugal...