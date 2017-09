Com a Semana de Moda de Londres a a decorrer, a diversão tem sido nota dominante nas festas que se multiplicam por esta altura na capital inglesa. Que o digam Sara Sampaio, Neymar e Lewis Hamilton! A modelo portuguesa mais internacional de sempre juntou-se ao futebolista do PSG e ao piloto de Fórmula 1 para uma noite de grande animação que contou também com a manequim Daniela Lopez Osório.Nesta festa, o ‘anjo’ da Victoria’s Secret voltou a encontrar-se com o jogador brasileiro depois de, em 2015, se ter cruzado com ele numa mesa de póquer para o programa ‘PokerStars’. Na altura, Sara Sampaio perdeu. "Nunca irei perdoá-lo por causa do póquer", escreveu agora a portuguesa numa das fotos que mostrou no Instagram. Depois da diversão na noite londrina, a portuense foi uma das modelos que desfilou ontem as propostas de Tommy Hilfiger .