A 89.ª edição dos Óscares, na noite de domingo, em Los Angeles, foi marcada pela boa disposição, mas também por mensagens políticas e algumas polémicas – como o final totalmente inesperado, quando trocaram os envelopes do Melhor Filme de 2016 e atribuíram o Óscar a ‘La La Land’ em vez de ‘Moonlight’! Entrega das estatuetas feita, todos os caminhos foram dar à festa da revista ‘Vanity Fair’... Vencedores, nomeados, modelos, músicos, atletas, e outras figuras públicas não faltaram... A portuense Sara Sampaio, como em anos anteriores, arrasou na passadeira vermelha do evento, com um longo e brilhante vestido preto. Maria Sharapova também já é presença habitual nesta ‘after party’. A tenista utilizou um vestido azul com diversos apliques e uma generosa abertura. Outras estrelas não passaram despercebidas, como os ‘anjos’ Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, e a namorada do jogador de beisebol Justin Verlander, a modelo Kate Upton.