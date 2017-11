Sara Sampaio foi ontem uma das oradoras da Web Summit, a maior conferência tecnológica do Mundo, que decorreu em Lisboa. A manequim, de 26 anos, falou sobre várias situações por que passou ao longo da carreira. O último episódio – revelou nas redes sociais ter sofrido uma situação de abuso pela revista francesa ‘Louie’ – foi um dos temas da conversa. "Falava-se do escândalo sexual de Hollywood e esta situação aconteceu-me quase na mesma altura. Quando temos milhões de seguidores, há uma responsabilidade diferente. Eu e a minha equipa decidimos que era um momento importante para se falar disto e dar nomes à situação", explicou, confessado que já houve trabalhos em que foi forçada "a fazer coisas que não queria". Sara Sampaio sublinhou também a importância das redes sociais. "Não quero usar as redes só para pôr fotografias bonitas. Temos um dever também. Há mais responsabilidade e uma voz maior", disse.A morar nos EUA, o ‘anjo’ da Victoria’s Secret revelou ser cautelosa relativamente às suas opiniões. "Sou emigrante. Tenho de ter muito cuidado sobre o que falo da atualidade. Não quero ser mandada embora. É o meu trabalho que está em causa", concluiu.