É só na noite de terça para quarta-feira, mas Sara Sampaio já está a viver o espírito do Halloween ao máximo, como acontece todos os anos. Como se pode ver pela imagem, a top model portuguesa mostrou a sua faceta mais assustadora numa das muitas festas que acontecem por esta altura do ano nos Estados Unidos. Ao lado do namorado, Oliver Ripley, e de um amigo, a portuense surge com uma fantasia em que satiriza as cirurgias plásticas. Deixou a beleza de lado para ser uma assustadora mulher que mais parece estar num bloco operatório a submeter-se a várias cirurgias. "Vou dar-vos o contacto do meu cirurgião. Ele é o melhor", brincou o ‘anjo’ português da Victoria’s Secret.