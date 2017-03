Sara Sampaio revela-se mais ousada do que nunca na edição deste mês da ‘GQ’ de Itália. A manequim portuense, que é adepta do FC Porto, surge, em cima de um modelo 488 GTB da Ferrari, completamente nua. As imagens foram captadas pela objetiva de Mario Sorrenti e a modelo aparece muito sensual... Antes de anunciar este trabalho, Sara Sampaio foi uma das estrelas da Semana da Moda de Paris, onde além dos desfiles fez questão de ir à Disneyland e esse foi o "melhor dia de sempre".



