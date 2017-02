Horas antes do início da cerimónia dos Óscares, Sara Sampaio marcou presença numa das festas que antecedem a grande noite do cinema. A manequim portuguesa, que já admitiu a vontade de vingar na representação, desfilou a sua beleza no jantar pré-Óscar do estúdio cinematográfico Weinstein Company. A portuense esteve entre atores, guionistas e outras estrelas do mundo do espetáculo, como a cantora Nicole Scherzinger. Aliás, a namorada do tenista Grigor Dimitrov atuou neste jantar que antecedeu a grande festa da sétima arte.



