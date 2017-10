A top model portuguesa aproveitou as redes sociais para denunciar uma situação que a afetou, mas que garante não ser caso único. Sara Sampaio contou que aceitou ser fotografada para a capa da revista masculina francesa ‘Lui’, mas com a condição de que não podia haver nudez. Mesmo com a cláusula de ‘Não Nudez’ no acordo com a publicação, a portuense teve uma má experiência.



"Fui agressivamente pressionada para fazer fotos nua no set [da sessão fotográfica], perguntando-me por que não queria mostrar os meus mamilos ou ficar totalmente nua", relatou. Mais tarde, quando estava a ver o resultado final reparou que havia exposições acidentais de algumas partes do corpo que não queria expor e garantiram-lhe que não seriam publicadas. "A revista mentiu e publicou uma fotografia de capa minha com nudez, o que é uma clara violação do nosso acordo", contou. A modelo vai agora entrar com uma ação legal com a ‘Lui’.