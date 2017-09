Na madrugada da passada terça-feira, Sara Sampaio e Neymar publicaram nas redes sociais várias fotografias juntos. As imagens, que foram captadas durante uma festa em Londres , mostram uma forte cumplicidade. Começaram, então, a surgir rumores de uma suposta relação entre a manequim e o futebolista do PSG. Sara Sampaio fez questão de esclarecer ontem a situação, até porque namora com o milionário Oliver Ripley. "Vejam só. Um rapaz e uma rapariga já não podem ser apenas amigos", escreveu o ‘anjo’ da Victoria’s Secret no Twitter, querendo colocar um ponto final neste assunto.