Não se deixe enganar pelo olhar meigo e sorriso sedutor de Sara Sampaio. É que o ‘anjo’ da Victoria’s Secret é um mulher muito destemida e provou-o... De férias nas Ilhas Galápagos, no Equador, a manequim portuense, de 25 anos, decidiu praticar mergulho e tirou uma ‘selfie’ ao lado de um... tubarão! Mostrou não ter qualquer receio em enfrentar o animal e partilhou o momento nas redes sociais. Refira-se que a adepta do FC Porto está a desfrutar de uns dias de descanso e já esteve no México e no Peru.



Temas Jogo da Vida