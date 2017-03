Agora está em Miami a fotografar as novas propostas da Victoria’s Secret, mas no dia 25 Sara Sampaio vai estar... no Porto! A manequim vai regressar à sua terra natal para ser madrinha de um dos novos navios-hotel da DouroAzul. Na cerimónia de inauguração, a modelo, além de cortar a fita vermelha, vai estrear a suite do navio que vai ter uma placa com o seu nome. E claro que Sara Sampaio vai aproveitar o tempo na Invicta para matar saudades da família e dos amigos, já que a última vez que esteve no nosso país foi no Natal.



