Serena Williams trocou juras de amor eterno com Alexis Ohanian na passada quinta-feira. Mas só agora começaram a surgir as primeiras imagens do dia especial... E após observar as fotos do casamento da tenista não restam dúvidas de esse dia foi... repleto de emoções e amor! Vestida como manda a tradição, a atleta disse ‘sim’, numa cerimónia que contou com a presença de muitas celebridades, como Beyoncé, Ciara ou Kim Kardashian. À revista ‘Vogue’, Serena Williams explicou o motivo de terem subido ao altar nesta data. "A mãe do meu noivo celebrava o aniversário neste dia e faleceu há nove anos. Queríamos que estivesse presente connosco neste momento e não podendo estar achámos que escolher esta data a faria ficar envolvida no momento para sempre", revelou. Serena Williams e Alexis Ohanian já são pais de Alexis Olympia, de dois meses.