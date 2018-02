Num texto redigido para a ‘CNN’, Serena William contou que esteve perto de morrer logo depois de ter dado à luz a sua filha, Alexis Olympia, nascida através de uma cirurgia de cesariana de urgência. "Tive uma embolia pulmonar, em que as artérias do pulmão ficam bloqueadas por um coágulo de sangue (...) Tudo isto provocou uma série de complicações. Voltei à sala de operações e tive sorte em sobreviver", descreveu a tenista norte-americana, de 36 anos, que foi mãe pela primeira vez em setembro do ano passado.