Além do futebol, Sergio Ramos tem outras paixões... como a música! Por isso mesmo, o cantor Alejandro Sanz decidiu surpreender o defesa do Real Madrid e ofereceu-lhe um guitarra. Um presente muito especial e que o futebolista adorou. "Obrigado de coração por esta joia. Vou guardá-la no meu museu, num lugar único", escreveu o craque, que faz parte da melhor equipa de 2016 para FIFA, no Instagram. A guitarra é um modelo Gibson Jumbo, cujo preço varia entre os 3 e os 5 mil euros. Antes, o jogador ofereceu ao músico espanhol uma camisola do Real Madrid.



