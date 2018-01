O Fisco espanhol acusa a cantora Shakira de fraude por ter fugido aos impostos entre 2011 e 2014. O organismo alega que a colombiana já vivia em Espanha nessa altura e, por isso, devia ter declarado grande parte dos seus rendimentos, algo que a artista só passou a fazer em 2015. De acordo com o ‘La Vanguardia’, em causa estão "vários milhões de euros", o que agrava o caso e pode até originar uma pena de dois anos de prisão para a namorada do futebolista Gerard Piqué. Em defesa da sul-americana, os seus advogados alegam que Shakira só se fixou no país a partir do momento em que passou a cumprir as suas obrigações com o Fisco. Até lá, argumentam, a companheira do defesa do Barcelona passava grande parte do tempo fora de Espanha, sendo que a maioria dos rendimentos exigidos agora pelo Fisco foram, precisamente, ganhos noutros países.