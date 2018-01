Após cancelar a sua digressão mundial devido a problemas nas cordas vocais, estava previsto que Shakira fosse operada mas, afinal, isso já não vai acontecer, de acordo com o diário ‘Gol’. A cantora, que é casada com Gerard Piqué, pretendia pagar a Steven Zeitels (o mesmo cirurgião que operou Adele, em 2017) para se deslocar até Barcelona, mas terá mudado de ideias depois de saber que a operação poderia afetar-lhe a voz em 80%. Desta forma, a colombiana recorrerá a outro tipo de tratamento, que será iniciado com corticoides e impedirão a artista de falar durante um mês.