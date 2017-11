"O meu pesadelo continua." A frase é forte e é de Shakira que se viu obrigada a anunciar ontem o cancelamento dos concertos deste ano da digressão El Dorado World Tour, entre os quais o de Portugal, que estava previsto para o próximo dia 22 no Altice Arena, em Lisboa. Uma decisão que surge devido a uma hemorragia nas cordas vocais da cantora , tendo sido aconselhada a adiar toda a digressão europeia até 2018."Atualmente estou numa difícil batalha para a recuperação total", escreveu a mulher de Gerard Piqué, dirigindo-se aos fãs "com um peso no coração" por ter de cancelar os concertos, agradecendo ainda o apoio que tem recebido.