Shakira desfez por completo as dúvidas que que ainda podiam existir sobre a sua relação com Gerard Piqué, muito por culpa dos recentes rumores de separação. Ao canal italiano Canale 5, a cantora afasta essa possibilidade. "Nós completamo-nos. Somos muito parecidos em muitas coisas. Fazemos anos no mesmo dia [2 de fevereiro], somos muito apaixonados e intensos e vivemos tudo ao máximo", revelou Shakira. Admitiu que antes não se imaginava ao lado de um jogador de futebol, mas rendeu-se aos encantos de Piqué. "Foi um doce castigo do destino", confessou...