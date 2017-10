Um dos casais mais mediáticos do futebol mundial tem sido notícia nos últimos tempos com as notícias que davam conta da separação e, posteriormente, com as que asseguravam que a relação não podia estar melhor. Nem Shakira nem Gerard Piqué falaram sobre o tema. Mas os pais da cantora colombiana resolveram colocar um ponto final nas especulações. "Eles estão felizes como sempre, nós estamos todos felizes", garantiu William Meberak, pai da cantora, citado pelo jornal ‘La Vanguardia’.