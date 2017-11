Durante meses Shakira preparou a digressão mundial 'El Dorado Worl Tour', mas devido a problemas vocais a cantora colombiana foi obrigada a cancelar, na véspera, o primeiro concerto, agendado para 8 de novembro em Colónia, Alemanha. Shakira cumpriu as indicações médicas, mas ainda não conseguiu recuperar, tendo por isso cancelado mais quatro concertos - marcados para esta sexta-feira e sábado em Paris, dia 12 em Amberes, na Bélgica, e dia 14 em Amesterdão, Holanda."Durante vários dias, estive concentrada em recuperar as minhas cordas vocais. Esperava recuperar a tempo de cantar em Paris. No entanto, com muito pesar, não foi possível e os médicos aconselharam-me a manter o descanso vocal. Sinto muito por informar que não poderei cantar nos dias 10 e 11 de novembro em Paris (França), no dia 12 em Antuérpia (Bélgica) e no dia 14 em Amesterdão, mas estamos a trabalhar para confirmar novas datas", referiu Shakira, em comunicado divulgado nas redes socais, agradecendo todo o apoio recebido e garantindo que tudo fará para encontrar novas datas.A cantora colombiana, mulher do futebolista do Barcelona Gerard Piqué, tem marcada passagem por Lisboa no próximo dia 22, no Altice Arena.