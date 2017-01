O trabalho da mulher de Gerard Piqué em apoiar o acesso das crianças à educação, através da sua Fundação Pés Descalços, e de promover o desenvolvimento na primeira infância foi distinguido no Fórum Económico Mundial, em Davos, Suíça. Shakira recebeu o prémio Cristal e no seu discurso a cantora, que é embaixadora da Boa Vontade da Unicef, apelou aos líderes mundiais e aos empresários presentes na cerimónia para que apoiem os esforços em educar, alimentar e cuidar das crianças. Chamou a atenção para o facto de 250 milhões de meninos e meninas, com menos de 5 anos, correrem o risco de não se desenvolverem física e intelectualmente. "É uma tragédia para eles e um fracasso épico para nós", considerou.



