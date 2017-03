Continuar a ler





De regresso aos courts em breve, a siberiana acredita que vai voltar ao topo... rapidamente. "Paciência não é a minha melhor qualidade."

A pouco mais de um mês de terminar a suspensão por doping e regressar aos courts – a 26 de abril, em Estugarda –, Maria Sharapova deu uma entrevista à revista ‘Vogue’, onde revelou vários pormenores sobre como têm corrido os últimos meses em que tem estado afastada da vida que sempre foi a sua."Tive tempo para ler, para viajar até cidades que não conhecia, para explorar melhor outras às quais só ia para jogar torneios de ténis e até para ativar a minha vida social, que era quase inexistente", admitiu a russa de 29 anos, que confessa ainda ter andado a encontrar-se com dois homens... ao mesmo tempo. "Foi engraçado e novo. Nem sabia bem o que se estava a passar, mas até gostei, sinceramente."Sharapova, que terminou a relação com o tenista búlgaro Grigor Dimitrov no verão de 2015, não mais havia voltado a contactar o atual top 15 ATP (que agora namora com a cantora Nicole Scherzinger) até... há dois meses. "Falámos durante cinco horas. Ele foi uma pessoa muito especial para mim. É delicado e complicado. Foi importante estarmos juntos como pessoas normais", confessou.

Autor: José Morgado