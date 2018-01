O Open da Austrália pode não ter corrido bem a Maria Sharapova, mas a sua vida pessoal já conta outra história. Uma semana após a eliminação na terceira ronda do torneio de Grand Slam por Angelique Kerber, a tenista, de 30 anos, foi vista e fotografada na companhia de Alexander Gilkes, dono de uma galeria de arte, com quem a russa terá iniciado uma relação há pouco tempo. Importa lembrar que Sharapova já esteve envolvida com o seu colega de profissão, Grigor Dimitrov, enquanto o empreendedor, de 38 anos, esteve casado com a estilista Misha Nonoo.