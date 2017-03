A velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser, de 30 anos, também conhecida como a ‘sprinter de bolso’, prepara-se para a maior aventura da sua vida, a maternidade. A quarta mulher mais rápida do Mundo anunciou ontem que está grávida aos quase 200 mil fãs que a seguem no Instagram. "Espera-me um novo capítulo", escreveu como legenda de uma fotografia, onde já é possível ver a proeminente barriga de grávida da jamaicana, que ganhou o bronze nos 100 metros nos últimos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro.