"As minhas princesas portaram-se muito bem! Bem-vinda meu amor." Foi assim que o futebolista Sílvio, de 29 anos, anunciou ontem o nascimento da filha, Carlota, fruto do casamento com Marta dos Santos. As mensagens de parabéns não se fizeram esperar. O antigo jogador do Benfica, que atualmente está sem clube, partilhou nas redes sociais uma das primeiras imagens da filha recém-nascida, que vai agora fazer companhia a Gustavo, o primeiro filho do casal.