"Maravilhoso" foi uma das palavras que Carla Pereyra usou para descrever o momento em que cumprimentou os reis de Espanha. A modelo acompanhou o companheiro, o treinador do At. Madrid, Diego Simeone, ao banquete que os monarcas ofereceram ao presidente da Argentina , Mauricio Macri, e à sua mulher, Juliana Awada, no Palácio da Zarzuela, em Madrid. O técnico argentino dos colchoneros foi um dos ilustres convidados para o jantar de gala, um momento inesquecível para a manequim Carla Pereyra, elogiada pelos media espanhóis devido à elegância evidenciada na noite real.



