Juntos há mais de cinco anos, Sofia Arruda fez questão de assinalar o aniversário do namorado, o fisioterapeuta da equipa de hóquei do Benfica, David Amaro, nas redes sociais. "Quero-te fazer sorrir todos os dias", escreveu a atriz nas redes sociais, onde também partilhou uma apaixonada fotografia. Refira-se que Sofia Arruda, além do trabalho na televisão e no teatro, iniciou-se no YouTube há cerca de um ano... E conta muitas das ‘peripécias’ do casal naquele espaço online.



