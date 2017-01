Quem sai aos seus... Com apenas 17 anos, o filho mais velho de David Beckham, Brooklyn, já tem fama de galã. Depois do romance com a atriz Chloë Moretz ou com a cantora Sonia Ben Ammar, o jovem tem um novo amor. Chama-se Sofia Richie, tem 18 anos, é modelo, e os dois foram fotografados a jogar bowling. Obviamente, não foi o jogo que chamou a atenção, mas sim a cumplicidade e a troca de carinhos entre os dois. Será que a família Beckham aprova este amor?



