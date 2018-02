Como é habitual, foram várias as atletas que aceitaram o desafio de posar para a edição de fato de banho da ‘Sports Illustrated’. A tenista Eugenie Bouchard, que já tinha entrado na edição do ano passado, é uma das caras conhecidas que participam na revista e, tal como em 2017, a atleta, de 23 anos, volta a esbanjar sensualidade. A inclusão de Sloane Stephens, vencedora do último US Open, foi mais surpreendente, mas a sua sessão em nada ficou a dever à da sua colega de profissão. Menos famosa pelos seus méritos desportivos é a golfista Paige Spiranac. Ainda assim, a desportista não se cansa de revelar o motivo que leva vários fãs da modalidade a acompanharem o seu percurso. Tal como as tenistas, a atleta norte-americana também vestiu o biquíni e arrasou.