Dia 2 de abril. É esta a data em que se vai realizar a segunda edição do Trilho do Infante, em Penela. Susana Torres, a mental coach a quem Éder dedicou o golo da final do Europeu de 2016, é uma das convidadas especiais deste evento."Não vou participar no trail, nem na caminhada. Por acaso gostava de ter a experiência de participar num trail. Aliás, fiz recentemente a caminhada a Santiago", contou Susana Torres a, revelando que esteve pela primeira vez em Penela há cerca de três semanas. "Estive lá a conhecer a região. Gostei das pessoas e, claro, da comida. Aliás, o queijo de Penela é o meu favorito, sempre que faço jantares em minha casa sirvo-o como entrada", revelou. No dia que antecede o Trilho do Infante a mental coach vai participar numa tertúlia destinada às centenas de atletas que vão participar nas provas. Mas, obviamente, que lhe pedimos para nos dar em primeira mão umas dicas para todos os desportistas que vão estar em Penela. "É muito importante que à noite façam uma visualização do que querem da prova. Posso também dizer para anteciparem um desafio, por exemplo uma dificuldade ou queda que possa existir. E tenham também um ‘mini-coach’, uma voz dentro da cabeça durante a prova, para dar aquele incentivo e dizer aquelas palavras certas", referiu. Depois destes conselhos está pronto para participar?

Autor: Rita Féteira